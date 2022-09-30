İki yıldır eski erkek arkadaşı tarafından şiddete maruz kalan Ceren: 'Güvende değilim, ölmek istemiyorum'

30 Eylül 2022 Cuma, 17:50

İki yıl boyunca psikolojik şiddete uğradığını ve ayrılma aşamalarında Onur K. tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını belirten Ceren S., yaşadıklarını Cumhuriyet'e anlattı.

Onur K.'nin sürekli kendisine geçmişi ile ilgili soruları baskı ile sorduğunu söyleyen Ceren, "Alkol kullanıyordu. Benim yanımdayken kendine jilet atıyordu. 'Beni aldatacaksın' diyip ağlıyordu. Geçmişinde sol göğsüne kim dokundu? diye sorardı. Geçmişimle ilgili sürekli yaşamadığım şeyleri bana kabul ettirmeye çalışırdı. Anlatmamı ister, anlatmayınca da ağlardı, beni suçlardı." ifadelerini kullandı.

"SOL GÖĞSÜMÜ KANATTI VE MORARTTI, DARBEDİLDİM"

Belirli aralıklarda fiziksel şiddete maruz bırakıldığını anlatan Ceren, şüphelinin sinirlendiği zaman çenesini ve saçlarını tuttuğunu belirtti. Şiddet sinyallerinin giderek arttığını söyleyen Ceren, "Beni eve bırakıyordu. Sonra hemen 'Benden sonra kiminle buluştun?' diyordu." dedi.

Olay günü tartıştıklarını ve şüphelinin kolunu sıktığını aktaran Ceren, "Sol göğsümü tırnaklayıp kanattı ve morarttı. Darbedildim ve polise haber verdim." ifadelerini kullandı.

"HANGİ KADIN KENDİSİNİ DÖVER?"

Darp raporu ve uzaklaştırma kararını aldığını söyleyen Ceren, sözlerine şu şekilde son verdi:

"Hat değiştirdi, Ankara'ya kaçtı. Benim için 'Kendi kendine zarar verdi.' diyip annemi tehdit ettiler. Çok yıprandım. Onun tutuklanmasını istiyorum. Ben bir cehennem yaşadım. Şu anda bir güvenliğim yok. Ölmek istemiyorum. Hangi kadın kendisini döver? Gözümün içine baka baka bana şiddet uyguladı."