Muğla'da ana su isale hattı patladı: Yol trafiğe kapandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattı patladı. Bazı işyerlerini su basarken çöken yolda çukur oluştu, yol trafiğe kapatıldı.

DHA
Yayınlanma: 28.12.2023 - 14:26
Muğla'da ana su isale hattı patladı: Yol trafiğe kapandı
Abone Ol google-news

Muğla'nın Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda sabah saatlerinde ana isale hattı patladı. Patlamayla cadde suyla dolarken bölgedeki bazı işyerlerini su bastı.

Patlamayla asfaltta çukur oluştu, yol trafiğe kapandı. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri tarafından hatta giden su kesilip patlağın olduğu noktada onarım çalışması başlatıldı.

Bu arada isale hattında aynı bölgede daha önce 10'un üzerinde patlama meydana geldiği belirtildi.

Patlama sonrası hattın beslediği Yarımada'nın güney mahallelerinde, bir süre su kesintisi yaşanabileceği belirtildi.


muğla Bodrum yol Trafik

İlgili Haberler

Sarıyer'de semt pazarını su bastı

Sarıyer'de semt pazarını su bastı
Sarıyer'de sağanak... Semt pazarını su bastı, araçlar mahsur kaldı!

Sarıyer'de sağanak... Semt pazarını su bastı, araçlar mahsur kaldı!
Çınarcık’ta dere taştı, evleri su bastı, mahsur kalan vatandaşı ekipler kurtardı

Çınarcık’ta dere taştı, evleri su bastı, mahsur kalan vatandaşı ekipler kurtardı

En Çok Okunan Haberler