Muğla'da ana su isale hattı patladı: Yol trafiğe kapandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattı patladı. Bazı işyerlerini su basarken çöken yolda çukur oluştu, yol trafiğe kapatıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda sabah saatlerinde ana isale hattı patladı. Patlamayla cadde suyla dolarken bölgedeki bazı işyerlerini su bastı.
Patlamayla asfaltta çukur oluştu, yol trafiğe kapandı. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri tarafından hatta giden su kesilip patlağın olduğu noktada onarım çalışması başlatıldı.
Bu arada isale hattında aynı bölgede daha önce 10'un üzerinde patlama meydana geldiği belirtildi.
Patlama sonrası hattın beslediği Yarımada'nın güney mahallelerinde, bir süre su kesintisi yaşanabileceği belirtildi.
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