Yağ kuyruğunda bekleyen yurttaşlar tepki gösterdi: 'Bizi bu hale getirenler utansın'

20 Ocak 2022 Perşembe, 16:01

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin marketlerde 200 lirayı bulan beş litrelik ay çiçek yağını 99 TL fiyatla piyasaya sürmesinin ardından illerdeki TMO müdürlükleri önünde kuyruklar oluştu.

Tekirdağ TMO önündeki yağ kuyruğunda bekleyen yurttaşlar biri, “Yağ sırası bekliyoruz. Piyasada 135-140 lira olan yağ burada 99 lira. 15-20 dakikadır burada bekliyorum. Her zaman kuyruklarda bekliyoruz. Kuyruklar Türkiye’de bitmez” diyerek tepki gösterdi.

‘PARA OLSA BURADA BEKLEMEYİZ’

Bir yurrttaş, “Görüyorsun halimizi kuyrukta bekliyoruz. Para olsa burada beklemeyiz. Söyleyecek ne diyeyim. Akaryakıta zamlar geldikçe iğneden ipliğe hepsine zam geliyor. Akşam yine 42 kuruş benzine zam geldi. Daha başka ne söyleyeyim. İnsanların perişan halini görsünler” dedi.

‘NE YAPACAKSIN BEKLEYECEKSİN’

Başka bir yurttaş ise, “Ofisin kendi ürünü bu yağ ürünü. Kendi marketinde niye bu fiyata satmıyor. Kendi ürünü ama marketinde satmıyor niye burada milleti kuyrukta bekletiyor. Marketinde 119 lira burada 99 lira. Bir saattir kuyrukta bekliyorum. Ne yapacaksın bekleyeceksin” dedi.

‘BİZİ BU HALE GETİRENLER UTANSIN’

Diğer bir yurttaş, “Bizi bu hale getirenler utansın. Ne diyeyim yavrum. Diyeceğim bu yani. Dağıt çeşitli marketlere. Şehir içinde bir sürü market var. Yazık değil mi insanlara” dedi.