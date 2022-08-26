Yağışlı havada kontrolden çıktı, bariyerlere çarptı: Yaralılar var
Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahallesi Peribacaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Barış Açıl (22) idaresindeki 45 AHC 512 plakalı otomobil, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, araç sürücüsü Barış Açıl ile otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Kılınçarslan (27) yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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