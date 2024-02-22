Yağma suçundan aranıyordu… Yakalandı

Uşak’ta çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 33 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 13:58
Yağma suçundan aranıyordu… Yakalandı
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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. 

Yapılan çalışmalar neticesinde yağma suçundan 33 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemlerin ardından B.K. çıkarıldığı adli mercilerle tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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