“Yağma, rant ve talan düzeni can almaya devam ediyor!”

Yayınlanma: 14.02.2024 - 10:51

Güncelleme: 14.02.2024 - 10:51

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninde oluşan heyelanda 9 işçi için toprak altında kaldı. İzmir Barosu yaptığı basın açıklamasında Kanadalı altın maden şirketi Alacer Gold (SSR Mining) ve Çalık Grubu bünyesinde bulunan Lidya Madencilik tarafından işletilen Çöpler Köyü Altın Madeni cevher döküm sahasında meydana gelen toprak kayması sonucunda canlı yaşamı için risk oluşturan içeriğinde otuzdan fazla kimyasal madde barındıran siyanürlü tonlarca solüsyonun da Fırat Havzası’na doğru ilerlediği bildirdi.

Yapılan yazılı basın açıklamasında, “Yağma, rant ve talan düzeni; havamızı, suyumuzu, toprağımızı zehirlemekle kalmıyor, bu düzen nedeniyle canlarımızı da yitiriyoruz. Kâr hırsının egemen olduğu, maddi çıkar uğruna doğamızın katledildiği süreçte yaşananlar kaza değil cinayettir! Yaşanan felaketin sorumlusu, rantı insan yaşamının önünde tutan; fıtrat bahanesine sığınarak iş cinayetlerini meşrulaştıran; altını, bölge halkının sağlığından ve doğadan üstün tutan; bilim insanlarının görüşlerine, bölge halkının uyarılarına kulak tıkayan; 24 Haziran 2022 tarihinde yaşananlara, yüzlerce veriye rağmen denetimsiz, kontrolsüz ve hoyratça sürdürülen sömürge madenciliği faaliyetlerine izin veren siyasi iktidardır. Yaşamını yitiren işçilerimizin, yaşanan çevre felaketinin telafisi yok! Yaşamını yitiren işçilerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, toprak altında kalan işçilerin bir an önce kurtarılmaları ve sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.