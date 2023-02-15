Yağmacılar TELE1 ekibine silah çekti

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 20:51

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 20:51

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgesine giden TELE1 muhabiri Hazal Güven ve kameraman Umutcan Yitük, yağmacıların saldırısına uğradı.

Hatay’ın Armutlu ilçesinden Defne ilçesine giderken önleri silahla kesilen iki basın mensubu, olay yerinde araçla uzaklaşmaya çalıştı.

POLİSE BAŞVURDULAR

Güven ve Yitük'ün, durumu polis ekiplerine bildirerek yardım istedikleri öğrenildi.

İddiaya göre yağmacı saldırganlar ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

YANARDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin açıklama yapan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, "Arkadaşlarımızın önünü kesen yağmacılar silah çekti. Umutcan manevra yapıp kaçmasa belki saldıracaklardı. Bölgede TELE1 ekibini koruyun. Başlarına bir şey gelirse önce iktidar sonra oradaki güvenlik güçleri sorumludur." ifadelerini kullandı.