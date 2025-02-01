Yağmur Balbay avukat oldu
Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay’ın kızı Yağmur Balbay avukat oldu.
Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay’ın kızı Yağmur Balbay avukat oldu. Yağmur Balbay, babası Mustafa Balbay’ın Ergenekon yargılamalarına çocukluk döneminde tanıklık etmiş ve hukuk okumaya karar vermişti.
Hukuk fakültesini bitirmesi ve mesleki stajını tamamlamasının ardından Yağmur Balbay, avukatlık mesleğine başladı. Yağmur Balbay, mesleğe başlamasını bürosunda yakın çevresiyle kutladı. Davete, hukuk camiasından çok sayıda kişi ve bazı gazeteciler katıldı.
Etiketler: #Mustafa Balbay #avukat #Ergenekon
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