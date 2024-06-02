Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nde yazarımız Mustafa Balbay’ın sorularını yanıtladı:

Yayınlanma: 02.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.06.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP ve MHP’de seçim sonrası dağınıklık sürerken, önemli bir başarı elde eden CHP’nin içinde karışıklık var gibi gösterilmek istendiğini belirterek “İktidara yürüyoruz. Bu süreçte CHP’nin içi de normalleşecek. İç düzenimizde bütün kuralları ve kurumları işleteceğiz” dedi.

Özel, CHP Genel Merkezi’nde Cumhuriyet’e verdiği özel demeçte parti içine, CHP’nin hedeflerine ve Türkiye gündemine ilişkin görüşlerini şöyle açıkladı:

KILIÇDAROĞLU’NUN AÇIKLAMALARI: Kemal Bey’le Türkiye’nin gündem koşullarında diyaloğumu en iyi şekilde sürdürmeye çalışıyorum. “Hançer” başta olmak üzere yaptığı açıklamalar kamuoyunda tartışma konusu oldu. Tartışmalara açıklık getirmek benim değil Kemal Bey’in yapacağı bir şeydir. Benim gördüğüm Kemal Bey’le çok yakın siyaset yapmış bazı arkadaşlar, “Kemal Bey siyasetin tümüyle dışında kalırsa biz de siyaset yapamayız” gibi bir kaygı içindeler. Belki bu kaygıdan Kemal Bey de etkileniyor. Bu partiye verilen hiçbir emek boşa gitmeyecek. Bunu zamanla herkes görecek.

ÖNSEÇİM VE KONTENJAN: Parti içinde önseçim başta olmak üzere pek çok beklenti olduğunu biliyorum. Bunların tümü hayata geçecek. Kontenjan genel başkanın tekelindeki bir mekanizma olmayacak. Kadın kolları ve gençlik kollarına sınırlı bir kontenjan verip partinin tüm organlarının seçimle gelinen yerlerde olmasını sağlayacağız. Ancak liste büyük ölçüde önseçimle şekillenecek.

PARTİ İÇİ NORMALLEŞME: Benim yerel seçimlerden sonra gündeme getirdiğim normalleşme aslında olması gerekeni, demokratik olanı aramak. Bu anlamda parti içi de normalleşecek. Ben bu partide kimsenin değil, CHP’nin adamıyım. Tek hedefim var, CHP’yi iktidar yapmak. (Masasının üzerindeki anketleri göstererek) Bakın burada kamuoyu ne diyor? “En beğendiğim kişi Mansur Yavaş” diyor. Sonra kim? Ekrem İmamoğlu. Sonra ben geliyorum, daha sonra Erdoğan geliyor. CHP lideri, AKP liderini geçmiş durumda. Ben CHP’nin iktidarı için ne yapmak gerekiyorsa onu yapacağım. Mansur Bey’in size söylediği iki arzu, CHP’nin bütünlüğü ve CHP’nin her kesimden oy alma ikliminin sürmesi benim de yüzde yüz katıldığım bir hedeftir.

GİYOTİN YOK: Yerel seçim sürecinde özellikle aday belirleme aşaması sancılı oldu. Devamında da CHP’li olup CHP’nin başarısızlığı için çalışanlar oldu. Onlarla ilgili yerel olarak işletilecek disiplin sağlıklı sonuç vermeyecekti. Bunu merkeze çektik. Düşüncem acımasız bir partiden atma durumunun olmaması. Partiden attın, öyle kişiler var ki CHP’nin dışında başka bir şeyle ilgilenemez. Onların ruhunu da mı söküp atacaksın? Burada sistemli bir zarar verme olmamışsa affedici olmak gerek.

BÜTÜN BELEDİYELERE PAY: Belediyeler Birliği’nin milyarlık yatırım olanakları var. Bugüne kadar bunun neredeyse yüzde 99’u Cumhur İttifakı’nın belediyelerine gidiyordu. Biz şu anda toplam nüfusun yüzde 65’ini yönetiyoruz. Belediyeler Birliği’nden alacağımız pay da o kadar olacak. Kalan oranı öteki partilerden seçilen başkanlarla paylaşacağız.

BELEDİYELER ARASI İLETİŞİM: Yılmaz Büyükerşen’in de büyük katkısı ile belediye başkanları arasındaki iletişimi ve paylaşımı güçlendireceğiz. Meclis’ten belediyelere ilişkin bir düzenleme geçtiğinde bunun ne anlama geldiğini hemen netleştirip bütün belediyelerle paylaşacağız. Yeni hikâyeyi belediyelerde elde edeceğimiz başarıların devamında yazacağız.

DÜNYANIN İLGİSİ: Bugünlerde Azerbaycan’dan haber bekliyorum. Bir diyalog ortamı oluştu. CHP’nin Batı ile ilişkilerinde genel olarak sorun yok. Çin ve Rusya liderleri katında bir davet söz konusu. Bunu şu nedenle söylüyorum, örneğin Manisa’da, “Erdoğan dünya liderleriyle görüşüyor. Giderse bunu kim yapar?” gibi bir algı vardı. Biz bunu da yıkacağız.