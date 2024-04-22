Yayınlanma: 22.04.2024 - 12:50

Güncelleme: 22.04.2024 - 12:50

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Yağmur Tektaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kaldığı evde ölü bulundu. Peki, Yağmur Tektaş kimdir? İşte Benim Stilim Yağmur Tektaş neden öldü?

YAĞMUR TEKTAŞ KİMDİR?

1996 yılında dünyaya gelen Yağmur Tektaş aslen Adanalı. Ailesinin tek kız çocuğu olan Tektaş, Adana Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Spor ve moda alanlarına ilgi duyan Yağmur Tektaş, 'İşte Benim Stilim' isimli televizyon yarışmasıyla ünlendi. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Tektaş son olarak ABD'ye taşınmıştı.

YAĞMUR TEKTAŞ NEDEN ÖLDÜ?

Tektaş’ın ailesi, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi A.C.F.’den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

INSTAGRAM'DAKİ PROFİL FOTOĞRAFI DETAYI

Yağmur Tektaş'ın Instagram hesabındaki profil fotoğrafı da gündem oldu. Tektaş'ın Instagram'daki profil fotoğrafına Exorcist adlı korku filmi karakteri Regan görseli koyulması ve tüm paylaşımların kaldırılması sosyal medyada çeşitli iddiaların odağında yer aldı.