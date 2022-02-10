Yağmur'un yaşamını yitirmesine neden olduğu iddia edilen polisler hakkında yeni gelişme

İstanbul Bakırköy D-100 karayolunda polis tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Yağmur Alparslan’ın ölümünün ardından açığa alınan 2 polis memuru gözaltına alındı.

İHA
10 Şubat 2022 Perşembe, 17:58
Yağmur'un yaşamını yitirmesine neden olduğu iddia edilen polisler hakkında yeni gelişme
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Bakırköy'de polis ekipleri, içinde 2 kişi bulunan bir otomobile ‘dur’ ihtarında bulunmuş, şüphelilerin durmaması üzerine polis ile şahıslar arasında kovalamaca yaşanmıştı. 

Kaçan araçtan silah gösterildiği iddiasıyla polislerin açtığı ateş sonucu araçta bulunan 15 yaşındaki Yağmur Alparslan yaşamını yitirmiş, sürücü Serhat Kaya (20) ise gözaltına alınmıştı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yaşamını yitiren genç kızın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 2 polis memuru dün açığa alınmıştı. Soruşturma savcısının talebi üzerine olaya karışan 2 emniyet mensubunun gözaltına alındığı öğrenildi.


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