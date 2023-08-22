Yakalama çalışmasında sıcak gelişme: Cinayet şüphelileri polisle çatıştı, araç gasbederek kaçtı!

Yayınlanma: 22.08.2023 - 15:37

Güncelleme: 22.08.2023 - 15:53

Olay, geçtiğimiz hafta Bahçeşehir’de yaşanmıştı. Bir mekandan anahtarını çaldıktan araçla kaçan şahıslar kendilerini durdurmak isteyen vale Ogün Tekin’i öldürüp kaçmıştı.

Olayla ilgili şüphelileri yakalama çalışmaları çerçevesinde Arnavutköy’de çalışma yapan polis bir aracı ve içindekileri durdurmaya çalıştı. Edinilen bilgilere göre şahıslar polise ateşle karşılık verip kaçtı.

Aracı Hadımköy’de bir fabrikanın önüne bırakan şahıslar yoldan gasp ettikleri bir başka araçla ise kaçmaya devam ettikleri öğrenildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı söylenirken polisin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.