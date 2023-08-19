Başakşehir'de sokak ortasında silahlı çatışma!

Yayınlanma: 19.08.2023 - 14:53

Güncelleme: 19.08.2023 - 15:09

İstanbul Başakşehir'de 18 Ağustos tarihinde bir sitenin önünde gerçekleşen olayda iddiaya göre, akraba olan iki kişi aralarındaki alacak verecek meselesi için görüşme ayarladı.

Sitenin önünde bulunan parkta görüşmeye karar veren ikiliden biri banka oturdu. Akrabalardan biri parktaki bankta beklerken diğer kişi de otomobille olay yerine geldi.

ARAÇTAN KURŞUN AÇILDI

Otomobil, parkta bekleyen kişiye yaklaşınca aracın içinden ateş açıldı. Kurşunlardan kaçmaya çalışan kişi de yanındaki silahla otomobile doğru ateş etti.

Kurşunlar, bankta oturan kişiye ve bir işyerine isabet etti. Yaralanan adam elindeki silahı düşürdü ve bir saksının arkasına saklanarak otomobilin gitmesini bekledi.

Otomobil gittikten sonra yaralanan şahıs olay yerinden uzaklaştı. Kurşunların isabet ettiği işyerinin de camları kırıldı. Yaşanan çatışma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.