‘İlhan Selçuk’a Ağıt…’ Mustafa Balbay’ın Silivri’de yazdığı şiir!

Yayınlanma: 06.03.2025 - 00:01

Güncelleme: 06.03.2025 - 00:01

İLHAN SELÇUK’A AĞIT…

Yaşam boyu iki cumhuriyetten ibaretti bütün derdin

Bir Türkiye Cumhuriyeti bir Cumhuriyet gazetesi derdin

Hiçbir kaygı geçmedi ikisinin önüne

Ne paraya pula aldırdın ne şöhrete üne

Her iki cumhuriyet de yara aldıkça sen de erirdin

Ama en karanlık anda bile herkese umut verirdin

Sırtında hep bir ceket bir mintan gömlek

Mümkün değildi seni başka türlü görmek

Herkesi bir ermiş sabrıyla dinlerdin

Ne kimseye kin tutar ne diş bilerdin

Senin sohbet sofralarında eşitti alimle uçuk

Çağı aşmış filozof kadar engindin İlhan Selçuk

Ziverbey Köşkü’nde de Çankaya Köşkü’nde de ağırlandın

Payına düşen her şeye gülümseyerek katlandın

Mustafa Kemal dilinden, kaleminden hiç düşmedi

Adın onun kadar kimseyle örtüşmedi

Aydınlanmaydı başlıca evrensel kimliğin

1789-1917-1923’le oluşmuştu kişiliğin

Üç tarihi yan yana yazmayı sen öğrettin

Üçünü de özümsemeyen solu reddettin

Sence solun değişim gücü şuydu:

Ayağa kalkan ilk maymun solcuydu

Dört kuşak senden etkilenmiştir az buçuk

Penceren kutup yıldızı gibiydi İlhan Selçuk

Descartes aklı öğretti; “Düşünüyorum, öyleyse varım”

Sen Türkiye’ye uyarladın; “Düşünüyorum, öyleyse vurun”

Nice saldırılarla karşılaştın sağlı sollu

Onlara en ağır lafın şuydu; keratanın oğlu

15 yıldır şu sözlerine çok alıştık:

“Çocuklar, artık devletle barıştık

Yıkılınca Sovyetler, bitince komünizm korkusu

Herkesle kucaklaştık, bitti geçmişin tortusu

Ama şimdi de siyaset teslim olmakta dine

Bu takım devleti de benzetecek kendine”

Kader son oyununu oynadı Ergenekon’la

Bitmemeliydi yaşam böyle bir sonla

Biliyorum sen buna da eyvallah diyeceksin

Her yaşam bir şekilde biter deyip güleceksin

Her şey gibi kalbin ölümle de barışıktı

Kafan bir tek cenaze törenine karışıktı

Şöyle bize göre bir ölüm bulamadık diyordun

Güzel sohbetlerin arasında buna da giriyordun





Sonunda aradığımı buldum dedin sekseninde

Hacıbektaş sonsuz yurdun oldu senin de

Organ değil hukuk yetmezliği ölüm nedenin

Yine bizimlesin, toprağa karışsa da bedenin

İnsan bedeni yaratıldıysa topraktan, balçıktan

Türk aydınlanması da ruh almıştır İlhan Selçuk’tan





Mustafa Balbay (Haziran 2010 / Silivri)