Yakayı ele verdiler: Sahte içkileri 'dezenfektan bidonları' içinde piyasaya süren 18 kişi yakalandı
İstanbul merkezli 6 ilde sahte içki üretimi yaparak, dezenfektan bidonlarıyla piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 18'i gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki üretimi yapıp, piyasaya sürmeye hazırlanan şüpheliler olduğunu belirledi.
Polis, yaptığı çalışmalarda sahte içki üretimi yapan 20 şüpheliyi tespit etti. Çalışmaların ardından, bu sabah İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheliden 18'i yakalanarak gözaltına alındı.
PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON
Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyonu bulan bin 937 litre alkol ve çok sayıda etiket ve bidon ele geçirildi.
Şüphelilerin ürettikleri sahte içkiyi, dezenfektan bidonları içinde saklayarak, bu şekilde piyasaya sürdüğü ortaya çıktı.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için Emniyet'e götürüldü.
Video Haberler
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan bakanlara talimat verdi
- Erdoğan'dan 'istismar' açıklaması
- Bakan Nureddin Nebati, EYT'lileri tiye aldı
- Kopya düzeneğiyle ehliyet sınavına giren kişi yakalandı
- Kılıçdaroğlu'na 'operasyon' yanıtı
- Bu ses kaydı kimin?
- Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
- Tutuklamaya mahkeme duvarı
- İsmailağa'da skandallar bitmiyor
- 'EYT mi, o ne' deyip kıkırdadı