Yakınları haber alamayınca kayıp ihbarında bulundu, acı gerçek ortaya çıktı

Tunceli’de evli çiftten haber alamayan yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından eşlerin kullandığı aracın, Pülümür Çayı’na uçtuğu belirlendi. Yapılan aramada kadının cansız bedenine ulaşılırken, eşinin ve aracın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

İHA
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 12:40
Yakınları haber alamayınca kayıp ihbarında bulundu, acı gerçek ortaya çıktı
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Tunceli-Pülümür Karayolu’nda Giresun’dan gelip Elazığ’a giden ve içinde evli çifttin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Pülümür Çayı’na uçtu.

Uzun süre araçta bulunan karı-kocadan haber alınamaması üzerine yakınları jandarma ve AFAD ekiplerine başvurdu. Ekiplerin çay boyunca yaptığı çalışmada, ismi öğrenilemeyen kadının cesedi Pülümür Karayolu Rabat mevkiinde su kıyısında bulundu.

Jandarma ve AFAD ekipleri, kayıp diğer şahıs ile suya düşen aracı arama çalışmalarını sürdürürken, cumhuriyet savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.


Tunceli kayıp ihbarı

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