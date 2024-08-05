Son depremler! Deprem mi oldu? 5 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Ağustos 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 5 Ağustos 2024 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 5 Ağustos'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 5 Ağustos'ta meydana gelen depremler...
5 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:41:06 -.- 2.6 -.- KALEKAYA-(KAHRAMANMARAS)
08:28:59 -.- 1.4 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS)
08:21:45 -.- 1.4 -.- ESENLI-CILIMLI (DUZCE)
08:14:07 -.- 2.0 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
07:41:21 -.- 2.7 -.- CINARKOY-CUNGUS (DIYARBAKIR)
07:20:09 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
07:10:26 -.- 2.1 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
06:57:48 -.- 2.2 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
06:50:25 -.- 2.2 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
05:56:55 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI
05:52:32 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI
05:51:48 -.- 1.4 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
05:41:07 -.- 1.7 -.- DURULDU-(MALATYA)
05:09:24 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
04:50:39 -.- 1.0 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA)
04:34:34 -.- 1.0 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS)
04:21:41 -.- 3.4 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
04:00:37 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
03:57:03 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
03:15:47 -.- 2.5 -.- SARICOKEK-KAYNASLI (DUZCE)
03:13:43 -.- 1.5 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
02:40:58 -.- 1.4 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
02:17:23 -.- 1.2 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
02:03:50 -.- 1.3 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
01:53:52 -.- 1.5 -.- BOREZLI-BURHANIYE (BALIKESIR)
01:49:44 -.- 1.4 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
01:48:16 -.- 1.8 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
01:45:38 -.- 1.5 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
01:42:07 -.- 1.1 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
01:19:17 -.- 2.0 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
01:00:38 -.- 1.5 -.- DEDEBURNU-(BALIKESIR)
00:34:07 -.- 3.5 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
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