Son depremler! Deprem mi oldu? 5 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 05.08.2024 - 09:13

Güncelleme: 05.08.2024 - 09:13

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 5 Ağustos'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 5 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

5 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:41:06 -.- 2.6 -.- KALEKAYA-(KAHRAMANMARAS)

08:28:59 -.- 1.4 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS)

08:21:45 -.- 1.4 -.- ESENLI-CILIMLI (DUZCE)

08:14:07 -.- 2.0 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)

07:41:21 -.- 2.7 -.- CINARKOY-CUNGUS (DIYARBAKIR)

07:20:09 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

07:10:26 -.- 2.1 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)

06:57:48 -.- 2.2 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)

06:50:25 -.- 2.2 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)

05:56:55 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI

05:52:32 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI

05:51:48 -.- 1.4 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:41:07 -.- 1.7 -.- DURULDU-(MALATYA)

05:09:24 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

04:50:39 -.- 1.0 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA)

04:34:34 -.- 1.0 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS)

04:21:41 -.- 3.4 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ)

04:00:37 -.- 2.5 -.- AKDENIZ

03:57:03 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

03:15:47 -.- 2.5 -.- SARICOKEK-KAYNASLI (DUZCE)

03:13:43 -.- 1.5 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA)

02:40:58 -.- 1.4 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

02:17:23 -.- 1.2 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

02:03:50 -.- 1.3 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

01:53:52 -.- 1.5 -.- BOREZLI-BURHANIYE (BALIKESIR)

01:49:44 -.- 1.4 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

01:48:16 -.- 1.8 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

01:45:38 -.- 1.5 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

01:42:07 -.- 1.1 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

01:19:17 -.- 2.0 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)

01:00:38 -.- 1.5 -.- DEDEBURNU-(BALIKESIR)

00:34:07 -.- 3.5 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)