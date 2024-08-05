Son depremler! Deprem mi oldu? 5 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Ağustos 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 5 Ağustos 2024 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.08.2024 - 09:13
Son depremler! Deprem mi oldu? 5 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 5 Ağustos'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 5 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

5 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:41:06 -.-  2.6  -.-   KALEKAYA-(KAHRAMANMARAS)                  

08:28:59 -.-  1.4  -.-   SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS)              

08:21:45 -.-  1.4  -.-   ESENLI-CILIMLI (DUZCE)                    

08:14:07 -.-  2.0  -.-   KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                  

07:41:21 -.-  2.7  -.-   CINARKOY-CUNGUS (DIYARBAKIR)              

07:20:09 -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                

07:10:26 -.-  2.1  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                  

06:57:48 -.-  2.2  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                  

06:50:25 -.-  2.2  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                  

05:56:55 -.-  1.6  -.-   MARMARA DENIZI                            

05:52:32 -.-  2.3  -.-   MARMARA DENIZI                            

05:51:48 -.-  1.4  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)           

05:41:07 -.-  1.7  -.-   DURULDU-(MALATYA)                         

05:09:24 -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                   

04:50:39 -.-  1.0  -.-   KURUDERE-DARENDE (MALATYA)                

04:34:34 -.-  1.0  -.-   YELKEN-GURUN (SIVAS)                      

04:21:41 -.-  3.4  3.3   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                     

04:00:37 -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                   

03:57:03 -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                     

03:15:47 -.-  2.5  -.-   SARICOKEK-KAYNASLI (DUZCE)                

03:13:43 -.-  1.5  -.-   ILICAK-AKCADAG (MALATYA)                  

02:40:58 -.-  1.4  -.-   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

02:17:23 -.-  1.2  -.-   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

02:03:50 -.-  1.3  -.-   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

01:53:52 -.-  1.5  -.-   BOREZLI-BURHANIYE (BALIKESIR)             

01:49:44 -.-  1.4  -.-   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

01:48:16 -.-  1.8  -.-   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

01:45:38 -.-  1.5  -.-   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

01:42:07 -.-  1.1  -.-   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

01:19:17 -.-  2.0  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                 

01:00:38 -.-  1.5  -.-   DEDEBURNU-(BALIKESIR)                     

00:34:07 -.-  3.5  -.-   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)    


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