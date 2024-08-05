AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!

Yayınlanma: 05.08.2024 - 19:14

Güncelleme: 05.08.2024 - 19:14

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Buna göre deprem, 11.86 kilometre derinliğinde meydana geldi.