AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!

AFAD, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.08.2024 - 19:14
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. 

Buna göre deprem, 11.86 kilometre derinliğinde meydana geldi. 


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