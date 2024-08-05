AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!
AFAD, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Buna göre deprem, 11.86 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 5, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Nurhak (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-08-05
Saat:19:04:23 TSİ
Enlem:38.00472 N
Boylam:37.57917 E
Derinlik:11.86 km
Detay:https://t.co/x8jLEeMnAY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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