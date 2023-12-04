‘Yakışıklı güvenlik’in hayran buluşmasında ortalık karışmıştı... 3 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 04.12.2023 - 12:58

Güncelleme: 04.12.2023 - 12:58

İstanbul Esenyurt'ta sosyal medyada "Yakışıklı güvenlik" olarak bilinen Muhammet Sürmeli ve "Xorto" adıyla tanınan Burak Taşkıran’ın düzenlediği hayran buluşmasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma sonucunda Y.B. isimli şahıs bacağından bıçakla yaralandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Y.B.’nin sosyal medya fenomenleri ile fotoğraf çektirmek için sırada beklediği esnada 3 şahsın sırasını aldığı ve yaşadıkları tartışma sonucunda şüpheli şahıslardan birinin yanında bulunan bıçağı çıkararak Y.B'yi bıçaklayıp kaçtıkları öğrenildi.

Yapılan araştırmalar neticesinde D.G. ve D.Ç. isimli şahıslar ile Y.K. isimli şahıs gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.