‘Yakışıklı güvenlik’in hayran buluşmasında ortalık karıştı: Sopalarla saldırdılar!

‘Yakışıklı güvenlik’ ve ‘Xorto’ adıyla tanınan sosyal medya fenomenleri, Esenyurt’ta hayran buluşması düzenledi. Etkinlikte iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönerken, taraflar sopalarla birbirlerine saldırdı.

İHA
Yayınlanma: 03.12.2023 - 16:34
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Olay, 14.30 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda yaşandı. ‘Yakışıklı güvenlik’ olarak bilinen Muhammet Sürmeli ve ‘Xorto’ adıyla tanınan Burak Taşkıran’nın düzenlediği hayran buluşmasında ortalık karıştı. 

İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopalarla birbirlerine saldıran taraflar, sosyal medya fenomenleri ve çevredekiler tarafından ayrılamazken, polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga son buldu. 

Arbedede bir kişinin yaralandığı öğrenilirken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.


Yakışıklı güvenlik fenomen kavga

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