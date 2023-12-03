‘Yakışıklı güvenlik’in hayran buluşmasında ortalık karıştı: Sopalarla saldırdılar!
‘Yakışıklı güvenlik’ ve ‘Xorto’ adıyla tanınan sosyal medya fenomenleri, Esenyurt’ta hayran buluşması düzenledi. Etkinlikte iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönerken, taraflar sopalarla birbirlerine saldırdı.
Olay, 14.30 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda yaşandı. ‘Yakışıklı güvenlik’ olarak bilinen Muhammet Sürmeli ve ‘Xorto’ adıyla tanınan Burak Taşkıran’nın düzenlediği hayran buluşmasında ortalık karıştı.
İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopalarla birbirlerine saldıran taraflar, sosyal medya fenomenleri ve çevredekiler tarafından ayrılamazken, polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga son buldu.
Arbedede bir kişinin yaralandığı öğrenilirken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İlk adayını ilan etti
- Belediyenin afişlerine saldırı!
- İşte Almanya'daki rakiplerimiz!
- 'Onlar terörist'
- İşte 1 milyon TL'nin aylık getirisi
- Seçil Erzan’ın ‘korktuğu’ kişiyi açıkladı
- Önce sattılar sonra savundular!
- CHP lideri Özel tek tek not aldı
- 5 yıl önce malları elinde kalıyordu! Sırrı kurusunda...
- Erdoğan'la Herzog aynı karede...