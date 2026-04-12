Yakıt deposunda gizlemişler... Osmaniye'de 'uyuşturucu' operasyonu: 49 kilo metamfetamin ele geçirildi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonda yabancı plakalı bir otomobili durdurdu.

Narkotik dedektör köpeklerinin de desteğiyle yapılan aramada, aracın yakıt deposuna gizlenmiş yaklaşık 49 kilogram sıvı metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 605 TL nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında araç sürücüsü, İran uyruklu H.P. gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan hakim karşısına çıkarılan şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.