Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yakup TV olarak bilinen sosyal medya fenomeni 'Yakup Şahkulubey' tutuklandı

Yakup TV olarak bilinen sosyal medya fenomeni 'Yakup Şahkulubey' tutuklandı

4.06.2026 09:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yakup TV olarak bilinen sosyal medya fenomeni 'Yakup Şahkulubey' tutuklandı

Sosyal medyada “Yakup TV” olarak tanınan Yakup Şahkulubey’in tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Testo Taylan, Şahkulubey’in Silivri Cezaevi’nde olduğunu öne sürerken, Yakup TV’nin yaklaşık 20 gündür yayın açmadığı belirtildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Sosyal medyada “Yakup TV” adıyla tanınan Yakup Şahkulubey’in tutuklandığı öğrenildi.

Bir süre önce cezaevinden çıkan sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız (Testo Taylan), yaptığı paylaşımda Yakup TV’nin Silivri Cezaevi’nde olduğunu duyurdu.

Testo Taylan, “İçeriden dostumu arattım. Yakup TV şu an Silivri’de, C17 koğuşunda” ifadelerini kullandı.

Yaptığı yayınlarla tanınan Şahkulubey’in “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamaları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

20 GÜNDÜR YAYIN AÇMIYOR

Kick platformunda yaptığı canlı yayınlarla bilinen Yakup TV’nin yaklaşık 20 gündür yayın açmadığı da aktarıldı.

İlgili Konular: #tutuklama