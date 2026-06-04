Yakup TV olarak bilinen sosyal medya fenomeni 'Yakup Şahkulubey' tutuklandı

Sosyal medyada “Yakup TV” adıyla tanınan Yakup Şahkulubey’in tutuklandığı öğrenildi.
Bir süre önce cezaevinden çıkan sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız (Testo Taylan), yaptığı paylaşımda Yakup TV’nin Silivri Cezaevi’nde olduğunu duyurdu.
Testo Taylan, “İçeriden dostumu arattım. Yakup TV şu an Silivri’de, C17 koğuşunda” ifadelerini kullandı.
Yaptığı yayınlarla tanınan Şahkulubey’in “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamaları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.
20 GÜNDÜR YAYIN AÇMIYOR
Kick platformunda yaptığı canlı yayınlarla bilinen Yakup TV’nin yaklaşık 20 gündür yayın açmadığı da aktarıldı.