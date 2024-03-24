Yalancı bahar bal arılarını vurdu

Yayınlanma: 24.03.2024 - 16:23

Güncelleme: 24.03.2024 - 16:23

İlçede baharın gelişi ile havalar ısındı. Isınan havalar nedeni ile bal arıları kovanlarından çıkmaya başladı. Ancak bölgede yalancı bahar hayatı felç etti.

3 gündür aralıksız bir şekilde devam eden kar yağışı, bal arılarının doğal dengesini bozdu. Arılar kovanlarında havaların ısındığını sanıp çıkmaya başladı. Kar yağışı nedeni ile binlerce arı öldü.

Başaran köyünde arıcılık yapan Aziz Gökçe, kar yağışı sırasında kovanlarından çıkıp ölen arıların kovanlarının önüne düştüğünü, ölen arıları da eksi 8 derece de temizlemeye çalıştığını söyledi.