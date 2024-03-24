İzmir'de gece yarısı panik dolu anlar... Dışarı çıkartıldığı mekana silahla geri döndü

İzmir'in Bornova ilçesinde H.U. isimli bir şahıs eğlence mekanında bir kadını taciz ettiği iddiasıyla dışarı çıkartıldı. Ardından olay yerine silahla gelen H.U.'nun mekan çalışanları ile girdiği arbede sonucu bir kişi bacağından yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 24.03.2024 - 10:43
İzmir'de gece yarısı panik dolu anlar... Dışarı çıkartıldığı mekana silahla geri döndü
Abone Ol google-news

İzmir'in Bornova ilçesinde yan yana eğlence mekanlarının bulunduğu toplu alanda meydana gelen silahlı kavgada, 1 kişi bacağından vuruldu. Polis ekipleri tedbiren diğer mekanları boşaltırken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Kazımdirik Mahallesi'nde eğlence mekanlarının toplu bir şekilde bulunduğu komplekste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.U., eğlenmek için girdiği eğlence mekanında bir kadını taciz ettiği iddiasıyla dışarı çıkartıldı.

Burada yaşanan tartışmanın ardından H.U., mekan çalışanlarını tehdit ederek bölgeden ayrıldı. Yaklaşık 10 dakika sonra elinde tabancayla ortak alana gelen H.U.'yu gören başka bir mekanın çalışanları, H.U.'yu darbetmeye başladı. Yaşanan arbedede H.U.'nun tabancasının ateş alması sonucu K.A. adlı bir kişi bacağından yaralandı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan K.A., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Silahla eğlence mekanı önüne gelen ve tabancanın ateş alması sonucu bir kişinin yaralanmasına sebep olan H.U. ise suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alındı. Ortak alanda bulunan eğlence mekanları ise tedbir amacıyla boşaltılırken, silah sesleri ve kavgayı duyan müşteriler büyük panik yaşadı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


panik haberleri arbede haberleri eğlence mekanı haberleri

İlgili Haberler

Silivri'de panik anları: Kulübede çıkan yangın karavana sıçradı!

Silivri'de panik anları: Kulübede çıkan yangın karavana sıçradı!
Ümraniye'de panik yaratan yangın... Tekne imalathanesi alev alev yandı

Ümraniye'de panik yaratan yangın... Tekne imalathanesi alev alev yandı
Antalya'da panik anları: Mobilya mağazası deposunda yangın!

Antalya'da panik anları: Mobilya mağazası deposunda yangın!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Para sayma kumpasında yeni gelişme! Kaftancıoğlu ifade verdi

Para sayma kumpasında yeni gelişme! Kaftancıoğlu ifade verdi
Zeynep Bastık ‘İzmir’de 40 milyon TL yatırım yaptı’ iddialarına yanıt verdi!

Zeynep Bastık ‘İzmir’de 40 milyon TL yatırım yaptı’ iddialarına yanıt verdi!
İmamoğlu'ndan seçim çalışması yapan bakanlara: 'Topunuz gelin'

İmamoğlu'ndan seçim çalışması yapan bakanlara: 'Topunuz gelin'
Adana’da bir kadın sokak ortasında çıplak dolaştı! Battaniyeyle müdahale ettiler…

Adana’da bir kadın sokak ortasında çıplak dolaştı! Battaniyeyle müdahale ettiler…
AKP'den parayla seçmen avı: Telefonla arayıp 'cumhurbaşkanımızın hediyesi' dediler

AKP'den parayla seçmen avı: Telefonla arayıp 'cumhurbaşkanımızın hediyesi' dediler
Meteoroloji açıkladı: 24 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 24 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Promosyon masalı!

Promosyon masalı!
Antalya’da denizde ceset bulundu!

Antalya’da denizde ceset bulundu!