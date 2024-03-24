Kars'ta tilkiler karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi

Kars'ın Susuz ilçesinde tilkiler, ilkbaharda etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen arazide yiyecek ararken görüntülendi.

AA
24 Mart 2024 Pazar, 12:40
Kars'ta tilkiler karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi

Kentte son günlerde etkili olan kar yağışı yaban hayatını da olumsuz etkiledi.

Kars'ta tilkiler karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi

Mart ayının son günlerinde kar yağışının etkisini devam ettirmesiyle tilkiler de yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Kars'ta tilkiler karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi

Kars-Göle kara yolu yakınlarında kızıl tilkilerin karla kaplı arazide yiyecek arayışı görüntülendi.

Kars'ta tilkiler karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi

Kars'ta tipi ve kar yağışı nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kars'ta tilkiler karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi

Köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Kars Kars Belediyesi Kars Çayı

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