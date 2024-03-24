Kars'ta tilkiler karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi
Kars'ın Susuz ilçesinde tilkiler, ilkbaharda etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen arazide yiyecek ararken görüntülendi.
Kentte son günlerde etkili olan kar yağışı yaban hayatını da olumsuz etkiledi.
Mart ayının son günlerinde kar yağışının etkisini devam ettirmesiyle tilkiler de yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.
Kars-Göle kara yolu yakınlarında kızıl tilkilerin karla kaplı arazide yiyecek arayışı görüntülendi.
Kars'ta tipi ve kar yağışı nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı.
Köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Büyük Ankara Mitingi'nde pankart krizi
- 'Bu saldırının emrini verenler...'
- Şimşek'le Erdoğan'ın 'yoksulları öldürdün' tartışması
- Moskova saldırısında failler ortaya çıktı!
- Yavaş'tan Altınok'a 'Londra' yanıtı
- Saldırgan Türkiye'den mi geldi?
- Bebeklerini satıyorlar!
- Kim Min Jae'nin yeni adresi belli oluyor
- Usta oyuncu Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı!
- 'Emeklilere 5 bin TL' vaadine ilişkin açıklama