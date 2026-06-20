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Yalçın Ekici kimdir? Silivri Belediyesi Başkanvekili Yalçın Ekici kaç yaşında, nereli?

Yalçın Ekici kimdir? Silivri Belediyesi Başkanvekili Yalçın Ekici kaç yaşında, nereli?

20.06.2026 12:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yalçın Ekici kimdir? Silivri Belediyesi Başkanvekili Yalçın Ekici kaç yaşında, nereli?

Silivri Belediyesi'ne yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun yerine geçecek ismin belirlenmesi için bugün mecliste oylama yapıldı. Oylama sonucu CHP'nin adayı Yalçın Ekici başkanvekili seçildi. Peki, Yalçın Ekici kimdir? Silivri Belediyesi Başkanvekili Yalçın Ekici kaç yaşında, nereli?

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İstanbul'un Silivri ilçesinde hareketli bir cumartesi sabahı yaşandı. Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyelere yönelik yürütülen adli süreçlerin ardından, bugün gözler Silivri Belediye Meclisi'ne çevrildi. Başkanvekili seçimi için CHP'nin adayı Yalçın Ekici olurken seçimde AKP grubu aday çıkarmadı. MHP grubu ise toplantıya katılmadı. Peki, Yalçın Ekici kimdir? Silivri Belediyesi Başkanvekili Yalçın Ekici kaç yaşında, nereli? 

YALÇIN EKİCİ KİMDİR?

1964 yılında Silivri’de doğdu. İlköğretim ve Liseyi Silivri’de tamamladıktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde ön lisans eğitimi aldı.

YALÇIN EKİCİ'NİN HAYATI VE KARİYERİ

Ekici, 1985 yılında Gelir İdaresi Başkanlığınca Silivri Vergi Dairesine atanarak Devlet Memurluğu görevine başladı. Memuriyeti esnasında Dernek Genel Kurullarında Hükümet Komiserliği görevinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İlçe Başkan Vekilliği ve Saymanlık görevleri yaptı. Silivri Alibey Mahallesi Öz Alibeyliler Derneği Başkanlığını halen sürdürmektedir.

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