Yalçın Küçük kimdir, kaç yaşında? Yalçın Küçük neden öldü?

Türkiye sosyalist hareketinin önemli isimlerinden Yalçın Küçük, 87 yaşında hayatını kaybetti.

YALÇIN KÜÇÜK KİMDİR?

Yalçın Küçük 1938 yılında İskenderun'da doğdu. Prof. Dr. Yalçın Küçük, İskenderun'a Halep'ten gelip yerleşmiş bir ailenin çocuğudur. Baba tarafından Türkmen, anne tarafından ise Kafkasyalı bir aileye mensuptur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki öğrencilik hayatı boyunca, Fikir Kulüpleri Federasyonu, ardından Sosyalist Fikir Kulüpleri Federasyonu, Dev-Genç ve Türkiye Halk Kurtuluş Partisi olan Fikir Kulübü Başkanlığı'nı yaptı. Siyasal Bilgiler'i 1960 senesinde birincilikle bitiren Küçük, 27 Mayıs ihtilalinde, büyük öğrenci eylemlerinin başında yeraldı. 60 ihtilalinden sonra Devlet Planlama Teşkilatı'na girdi. Burada bir süre çalıştıktan sonra ABD'ye giderek Yale'de lisans eğitimi aldı. 1966'da ODTÜ'de çalışmaya başladı. 1968-70 yılları arasında Sovyetoloji araştırmalarını kitaplaştırdı. Bu kitaptan dolayı sekiz yıla mahkum edildi. 1970'lerde, İşçi Partisi'nin ikinci kez kuruluşu için çalışmalara katıldı. 1973 yılı sonlarında askere alındı. Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldı. 12 Eylül 1980'den sonra ise 1402'liklerden biri olarak üniversiteden uzaklaştırıldı. 1983'te Sultanahmet Cezaevi'ne girdi. 1993'te Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı olmasını öne sürerek Paris'e gitti. Çeşitli sol dergiler çıkarttı. Türkiye'ye 1998'de döndü ve iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2000'de tahliye oldu. Son dönemde özellikle Sabetayistler'le ilgili yaptığı çalışmalarla adından sözettirdi.

YALÇIN KÜÇÜK KİTAPLARI

100 Soruda Planlama Kalkınma ve Türkiye

Endüstrileşmenin Temel Sorunları: Sovyet Deneyimi

Türkiye Üzerine Tezler I, II, III, IV, V

Bir Yeni Cumhuriyet için

Seçme Teknik Çalışmalar

Aydın Üzerine Tezler

Bilim ve Edebiyat

Quo Vadimus-Nereye Gidiyoruz?

Küfür Romanları

Estetik Hesaplaşma

Sovyetler Birliğinde Sosyalizmin Kuruluşu

İtirafçıların İtirafları: TKP Pişmanları

Bir Soran Olursa

Yirmi Bir Yaşında Bir Çocuk: Fatih Sultan Mehmet

Kurtuluş Yazısı, Türkiye Üzerine Tezler

Davalarım

Ermeni Rahiple Mektuplaşmalar

Kürtler Üzerine Tezler

Sovyetler Birliğinde Sosyalizmin Çözülüşü

Emperyalist Türkiye

Marksist Damar

Kürt Bahçesinde Sözleşi

Bir Dikine Ülke

Dirilişin Öyküsü

Yürüyüş, Bakış

Tarihçe

Sicil

El Kitabı

Sol Marksizm

Aydınlık Zindan

Tekelistan

Sırlar

Şebeke: Network

İsimlerin İbranileştirilmesi

Tekeliyet I, II

Putları Yıkıyorum

İsyan I, II

Türkiye Büyülü Hapishanem

Gizli Tarih

Ders 1: Küçülme Savaş

Devlet ve Hürriyet

Caligula: Saralı Cumhur

Sol Müdahale

Aforizmalar

Epilepsi ile Orgazm: Mediko-Politik

Çöküş

Haberci

Fitne

Hasta Despot

Çıkış - Ansiklopedi I, II

YALÇIN KÜÇÜK NEDEN ÖLDÜ?

Türk araştırmacı, akademisyen ve Türkiye sosyalist hareketinin önemli isimlerinden Yalçın Küçük, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Küçük, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.