Türkiye sosyalist hareketinin önemli isimlerinden Yalçın Küçük, 87 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Yalçın Küçük kimdir, kaç yaşında? Yalçın Küçük neden öldü?
YALÇIN KÜÇÜK KİMDİR?
Yalçın Küçük 1938 yılında İskenderun'da doğdu. Prof. Dr. Yalçın Küçük, İskenderun'a Halep'ten gelip yerleşmiş bir ailenin çocuğudur. Baba tarafından Türkmen, anne tarafından ise Kafkasyalı bir aileye mensuptur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki öğrencilik hayatı boyunca, Fikir Kulüpleri Federasyonu, ardından Sosyalist Fikir Kulüpleri Federasyonu, Dev-Genç ve Türkiye Halk Kurtuluş Partisi olan Fikir Kulübü Başkanlığı'nı yaptı. Siyasal Bilgiler'i 1960 senesinde birincilikle bitiren Küçük, 27 Mayıs ihtilalinde, büyük öğrenci eylemlerinin başında yeraldı. 60 ihtilalinden sonra Devlet Planlama Teşkilatı'na girdi. Burada bir süre çalıştıktan sonra ABD'ye giderek Yale'de lisans eğitimi aldı. 1966'da ODTÜ'de çalışmaya başladı. 1968-70 yılları arasında Sovyetoloji araştırmalarını kitaplaştırdı. Bu kitaptan dolayı sekiz yıla mahkum edildi. 1970'lerde, İşçi Partisi'nin ikinci kez kuruluşu için çalışmalara katıldı. 1973 yılı sonlarında askere alındı. Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldı. 12 Eylül 1980'den sonra ise 1402'liklerden biri olarak üniversiteden uzaklaştırıldı. 1983'te Sultanahmet Cezaevi'ne girdi. 1993'te Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı olmasını öne sürerek Paris'e gitti. Çeşitli sol dergiler çıkarttı. Türkiye'ye 1998'de döndü ve iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2000'de tahliye oldu. Son dönemde özellikle Sabetayistler'le ilgili yaptığı çalışmalarla adından sözettirdi.
YALÇIN KÜÇÜK KİTAPLARI
100 Soruda Planlama Kalkınma ve Türkiye
Endüstrileşmenin Temel Sorunları: Sovyet Deneyimi
Türkiye Üzerine Tezler I, II, III, IV, V
Bir Yeni Cumhuriyet için
Seçme Teknik Çalışmalar
Aydın Üzerine Tezler
Bilim ve Edebiyat
Quo Vadimus-Nereye Gidiyoruz?
Küfür Romanları
Estetik Hesaplaşma
Sovyetler Birliğinde Sosyalizmin Kuruluşu
İtirafçıların İtirafları: TKP Pişmanları
Bir Soran Olursa
Yirmi Bir Yaşında Bir Çocuk: Fatih Sultan Mehmet
Kurtuluş Yazısı, Türkiye Üzerine Tezler
Davalarım
Ermeni Rahiple Mektuplaşmalar
Kürtler Üzerine Tezler
Sovyetler Birliğinde Sosyalizmin Çözülüşü
Emperyalist Türkiye
Marksist Damar
Kürt Bahçesinde Sözleşi
Bir Dikine Ülke
Dirilişin Öyküsü
Yürüyüş, Bakış
Tarihçe
Sicil
El Kitabı
Sol Marksizm
Aydınlık Zindan
Tekelistan
Sırlar
Şebeke: Network
İsimlerin İbranileştirilmesi
Tekeliyet I, II
Putları Yıkıyorum
İsyan I, II
Türkiye Büyülü Hapishanem
Gizli Tarih
Ders 1: Küçülme Savaş
Devlet ve Hürriyet
Caligula: Saralı Cumhur
Sol Müdahale
Aforizmalar
Epilepsi ile Orgazm: Mediko-Politik
Çöküş
Haberci
Fitne
Hasta Despot
Çıkış - Ansiklopedi I, II
YALÇIN KÜÇÜK NEDEN ÖLDÜ?
Küçük, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.