Yalçın Zaim: ‘Üniversite, ülkenin aklı olmalı’

Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yalçın Zaim, ülke için üniversitenin her zamankinden daha fazla gerekli olduğunu söyledi. Zaim, üniversitelere yönelik eleştiriler olduğunu belirterek, “Üniversite düşünmeyi, sorgulamayı, farklı bakış açılarını anlamayı, çözüm üretmeyi ve iletişim kurmayı öğreten ortamdır. Üniversiteler, ülkenin geleceğinin oluşturulmasında önemli kurumlardır. Üniversiteler bir ülkenin aklı olmalıdır” dedi.

Zaim, değişen koşullar nedeniyle varlığı ve misyonuna yönelik eleştiriler getirilen üniversiteler konusunda Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı. Zaim şu değerlendirmeleri yaptı:

- Üniversite eğitiminin gerekli olup olmadığına yönelik bazı tartışmalar var, sizce üniversite eğitimi gerekli mi?

Son yıllarda üniversite eğitiminin değeri ve geleceği sıkça tartışılıyor. “Üniversite artık gerekli değil”, “diploma iş garantisi sağlamıyor” ya da “internetten her şey öğrenilebiliyor” gibi söylemler, özellikle gençler arasında daha fazla duyulmaya başlandı. Bu görüşlerin bazı dayanakları elbette var. Ancak üniversiteyi sadece mesleki eğitim veren bir kurum gibi görmek, onun hem bireye ve hem de topluma kattığı gerçek değeri gözden kaçırmamak gerekir. Bugün üniversite eğitimi, sadece gerekli değil, bence her zamankinden daha da önemli. Hiç unutmamak gerekir ki, üniversiteler sadece bilgi veren bir yer değildir. Üniversite aynı zamanda düşünmeyi, sorgulamayı, farklı bakış açılarını anlamayı, çözüm üretmeyi ve iletişim kurmayı öğreten bir ortamdır. Üniversite eğitimi alan bireyler, yalnızca bir mesleğe değil, aynı zamanda daha bilinçli, daha duyarlı, daha katılımcı bir hayata hazırlanır. Bu da onları sadece iş dünyasında değil, hem kendi hayatında hem de toplumsal hayatta daha etkili bireyler haline getirir.

Üniversiteler, aynı zamanda bilginin üretildiği temel merkezlerdir. Sağlıkta, mühendislikte, tıpta, hukukta, ekonomide, sanatta, yapay zekada, çevre sorunlarında ve sosyal politikalarda ilerleme sağlamak, üniversitelerde yürütülen çalışmalar, araştırmalar sayesinde mümkün olur. Bugün yaşanan bilimsel gelişmelerin çoğu, üniversitelerin ürettiği bilgiyle şekilleniyor. Yani üniversite, sadece öğrenme öğretme değil, üretme alanıdır.

Diğer yandan ekonomik açıdan bakıldığında da üniversite eğitimi uzun vadeli bir yatırımdır. Üniversite mezunu olan kişiler, genellikle daha yüksek gelir elde eder, daha düşük işsizlik riskiyle karşı karşıya kalır ve mesleki yaşamlarında daha esnek ve uyumlu olurlar. Özellikle hızlı değişen mesleklerde, analitik düşünebilen ve öğrenmeyi öğrenmiş bireyler öne çıkar. Bu özellikler, çoğu zaman üniversite eğitiminde kazanılır. Ayrıca bugün dünyada toplumu dönüştüren, çözüm üreten, yenilik geliştiren insanların çoğu üniversite eğitimi almış bireylerdir. Üniversite, bir gencin kendini tanıma sürecinde önemli bir dönüm noktasıdır. Sadece derslerle değil, sosyal etkinliklerle, gönüllülük faaliyetleriyle, çok kültürlü ortamlarla birey kendini tanır, ilgi alanlarını keşfeder ve hayattaki yönünü belirlemeye başlar. Bu yalnızca kariyer değil, kişinin kendi hayat yolculuğudur. Bir diğer önemli husus ise üniversiteler bir ülkenin sadece insan kaynağını değil, aynı zamanda düşünce gücünü, bilimsel üretimini ve toplumsal ilerlemesini de şekillendirir. Kalkınma ancak bilgi ile mümkündür. Üniversiteler ve üniversite eğitimi bir ülkenin geleceğinin oluşturulmasında önemli kurumlardır. Üniversiteler bir ülkenin aklı olmalıdır. Değişen dünyada; bilgiye, bilime ve nitelikli insan gücüne her zaman ihtiyaç olacaktır. Bu nedenle; “Üniversite artık gerekli mi?” sorusunun cevabı açık ve net: Evet, hem de her zamankinden fazla.

- Bu noktada Atılım Üniversitesi neler yapıyor?

Atılım Üniversitesi olarak; üniversite eğitiminin yalnızca akademik bilgiyle sınırlı olmayıp; bireysel gelişim, araştırma, toplumsal katkı ve küresel vizyonla birleşmesi gerektiğini benimseyen bir anlayışla hareket etmekteyiz. Üniversitemiz; öğrencilerine eleştirel düşünme ve çözüm odaklı bakış kazandıran güncel müfredatları, modern laboratuvar alt yapısı, araştırma odaklı eğitim programları, çok sayıda akredite programı, uluslararası değişim fırsatları, iki yabancı dil fırsatı, iş dünyası ile ortak eğitim programı, staj olanakları, sosyal sorumluluk projeleriyle ve eğitim ve araştırma programlarımız için tamamlayıcı bir ortam sunan modern kampüsü ile 21. yüzyılın bireyini yetiştirmeyi kendine misyon edinmiştir. Mezunlarımızın üniversitenin kendilerine kattığı değerler ile hem özel hayatlarında hem de iş hayatlarında fark yaratacaklarına inanıyorum.