Yalnız kaldığı barakanın yakınında cansız bedeni bulundu

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 16:28

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 16:28

Sakarya’nın Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi üzerinde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde boş arazide bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören yurttaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden kişinin 69 yaşındaki Cevdet Çalışkan olduğu ve hayatını kaybettiği bölgenin yakınındaki bir barakada tek başına yaşadığı öğrenildi.

İlk tespitlerde kalp krizi sebebi ile yaşamını yitirdiği belirlenen Çalışkan’ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan Adli Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Cevdet Çalışkan’ın kesin ölüm sebebi gerçekleştirilecek otopsi neticesinde belli olacak.



