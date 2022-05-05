Yalnız yaşadığı evde bıçaklanarak öldürüldü
Gaziantep’te, hurdacılık yapan Seyfettin Çabuk (23) yalnız yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Çabuk'un öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı duyuruldu.
Olay, öğleden sonra Eyüp Sultan Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesinden ayrı yaşayan Seyfettin Çabuk'tan haber alamayan yakınları durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen polis ekipleri kapının kapalı olduğunu görünce itfaiye ekiplerinden destek istedi.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILMIŞ
İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla içeriye giren ekipler, Seyfettin Çabuk'u kanlar içerisinde buldu. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Çabuk'un bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlendi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Çabuk'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.
Ekipler, Seyfettin Çabuk'un öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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