Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Kars'ta Mustafa Elemenler (67) yalnız yaşadığı evinde yakınları tarafından ölü bulundu.
Ortakapı Mahallesi Karadağ Caddesi'nde yalnız yaşayan Mustafa Elemenler'den haber alamayan yakınları sabah saatlerinde müstakil eve gitti.
Evden gelen gaz kokusu üzerine kapıyı kırarak içeri giren yakınları, Elemenler'in cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Elemenler'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihtimali üzerinde durulan Elemenler'in cenazesi, Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Elemenler'in kesin ölüm nedeninin otopsi raporunda ortaya çıkacağı bildirildi.
Polis ekipleri, evin çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangın ihtimaline karşı soğutma ve karbonmonoksit gazının temizlenmesi için çalışma başlattı.
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