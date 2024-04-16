Lisede kan donduran olay: Hademe bıçaklanmış halde ölü bulundu

Samsun’da lisede hademe olarak görev yapan şahıs, bir evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

İHA
Yayınlanma: 16.04.2024 - 13:23
Lisede kan donduran olay: Hademe bıçaklanmış halde ölü bulundu
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Samsun Bafra ilçesinin Gazipaşa Mahallesi’nde, Hakan İ., şehirler arası seyahatte bulunan otobüs şoförü kardeşini telefonla arayarak, uyandığında evinin salonunda ceset olduğunu ve şahsı tanımadığını söyledi.

İhbar üzerine olayın olduğu eve giden polis, evin salonunda bıçakla öldürülmüş halde Salih Kaplanoğlu’nun (45) cansız bedeni ile karşılaştı. Polis olayla ilgili Hakan İ.’yi gözaltına aldı. Evde ise olayda kullanılan kanlı bıçak ele geçirildi.

Öldürülen Salih Kaplanoğlu’nun Bafra Ticaret Lisesinde hademe olarak görev yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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