Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Siirt’te kendisinden 2 gündür haber alınamayan Turan Danış (59), yalnız yaşadığı evinde ölü buldu.

DHA
Yayınlanma: 15.01.2024 - 18:41
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
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Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi’ndeki bir apartmanda yalnız yaşayan Turan Danış’tan 2 gündür haber alamayan yakınları, polise haber verdi. İhbar üzerine bugün öğle saatlerinde polis, adrese gitti.

HAREKTSİZ HALDE BULUNDU

İtfaiye ekiplerinin açtığı eve giren polis ekipleri, Danış’ı yerde hareketsiz buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Turan Danış’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Turan Danış’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.


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