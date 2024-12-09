Yüzey temizleyici içtiği iddia edilen şahıs ölü bulundu

KAĞITHANE’de yalnız yaşayan Mehmet Ergün(50), evinde ölü bulundu. Ergün'ün alkol almak amacıyla yüzey temizleyici içtiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, evde inceleme yaptı. Cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yüzey temizleyici içtiği iddia edilen şahıs ölü bulundu
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DHA
Yayınlanma: 09.12.2024 - 16:53

Olay saat 13.30 sıralarında Harmantepe Mahallesi’nde meydana geldi. 3 katlı bir binanın giriş katında yalnız yaşadığı öğrenilen Mehmet Ergün'ün komşuları, Ergün'ün evin içinde hareketsiz yattığını gördü.

Durumun ihbar edilmesi üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Mehmet Ergün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

'YÜZEY TEMİZLEYİCİSİ İÇTİ' İDDİASI

Polisin yaptığı incelemede Ergün'ün cenazesinin yanında yüzey temizleyicisi bidonu bulundu. Ergün'ün alkol almak amacıyla yüzey temizleyici içtiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, evdeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Mehmet Ergün'ün cenazesini otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. 


Etiketler: #Kağıthane #Alkol #Alkol bağımlılığı

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