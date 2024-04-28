Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Uşak’ta 55 yaşındaki yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 28.04.2024 - 15:34
Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
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Olay, Uşak merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Aydaş Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. 

Edinilen bilgilere göre, Aysel Arslan’dan (55) aynı binada yaşayan gelini telefonla arayıp ulaşamayınca durumundan şüphelenerek yedek anahtarla içeri girdi. Koridorda kayınvalidesinin cansız bedenini gören F.A. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Aysel Arslan’ın yerde hayatını kaybettiği belirlendi. Aysel Arslan’ın ölümü şüpheli bulunarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Arslan’ın cansız bedeni, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Öte yandan, Arslan’ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenilirken, eşinin ise bir süredir iş nedeniyle şehir dışında olduğu öğrenildi.


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