Türk toplumu değişim sinyalleri veriyor! Yalnız yaşayanların sayısı artışa geçti

Yayınlanma: 11.02.2024 - 13:02

Güncelleme: 11.02.2024 - 13:02

İnsanların iş, eğitim veya yaşam tarzı tercihleri doğrultusunda yalnız yaşama kararı almaları, toplumsal dinamiklerde önemli değişimlere işaret ediyor. Bu durum, geleneksel aile yapısının ve toplumsal ilişkilerin evrildiği yeni bir dönemi yansıtmakta...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı adreste yaşayan toplulukları ifade eden "hane halkı" sayısı, geçen yıl itibarıyla 26 milyon 309 bin 332 olarak belirlendi. Bu sayı 2022'de 26 milyon 75 bin 365 seviyesindeydi.

ÇEKİRDEK AİLE KAVRAMI YOK OLUYOR

Geçen yıl yalnız ebeveyn ve en az bir çocuğun bulunduğu çekirdek aileden meydana gelen hane halkı sayısı 16 milyon 779 bin 240'u bulurken, bunun 10 milyon 310 bin 726'sı eşlerin ve çocukların, 3 milyon 673 bin 768'i sadece eşlerin, 2 milyon 794 bin 746'ı yalnız ebeveyn ve çocukların yaşadığı çekirdek aileler olarak kayıtlara geçti. Çekirdek ailelerde anne ve çocukların bulunduğu hane halkı sayısı 2 milyon 164 bin 825, baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile sayısı da 629 bin 921 olarak belirlendi. Türkiye genelinde geniş ailelerden oluşan hane halkları sayısı, 3 milyon 476 bin 510, çekirdek ailesi bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halkı sayısı da 860 bin 757 olarak hesaplandı.

EN ÇOK ARTIŞ KOVİD-19 DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİ

Tek kişilik hane halkı sayısı, 2014'te 2 milyon 931 bin 85 olurken bu sayı 2015'te 182 bin 411 artışla 3 milyon 113 bin 496'ya çıktı. 2016'da bir önceki yıla kıyasla 203 bin 398 artışla 3 milyon 316 bin 894'e ulaşan tek kişilik hane sayısı, 2017'de 3 milyon 491 bin 148, 2018'de 3 milyon 730 bin 505, 2019'da 4 milyon 62 bin 576 olarak kayıtlara geçti.

Kovid-19 salgını döneminin yoğun yaşandığı 2020 yılında da yalnız yaşayanların sayısı, 342 bin 421 artışla 4 milyon 404 bin 997'e yükseldi. Son 10 yılda tek kişilik hane halkı sayısı en çok, salgının etkilerinin devam ettiği 2021'de arttı. Bu yılda tek kişilik hane halkı sayısı 2020'ye göre 376 bin 603 artışla 4 milyon 781 bin 600'e çıktı.