Yalnızca 11 adet kaldı: Bu endemik çiçeği koparmanın cezası 387 bin 141 TL
Kuşadası'nda endemik bir tür olan ve 'Altın otu' olarak da bilinen 'Ölmez çiçeği'nin sayısı sadece 11'e düştü. Çiçeği koparmanın cezası ise tam 387 bin 141 TL. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşları bu konuda bilgilendirerek sıkı denetimlerini sürdürüyor.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde nadir bulunan 'Ölmez çiçeği'nin sadece 11 adet kaldığı belirlendi. Endemik tür olan çiçeği koparmanın cezasının 387 bin 141 TL olduğu belirtildi.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı timleri, 'Altın otu' da olarak bilinen 'Ölmez çiçeği'nin bölgede 11 adet kaldığını tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından kontrolleri gerçekleştirilen çiçeği koparmanın cezasının ise 387 bin 141 TL olduğu belirtildi. Ekipler, çiçeği koparmanın cezasına ilişkin vatandaşları bilgilendirdi. Jandarma ekiplerinin denetim ve kontrollerinin devam edeceği ifade edildi.
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