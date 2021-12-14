Yalova Belediyesi davasında 'Süleyman Soylu' ayrıntısı

14 Aralık 2021 Salı, 15:28

Yalova Belediyesi’nde 2020 yılı şubat ayında ortaya çıkan yolsuzluk, usulsüzlük ve zimmete para geçirme olayı sonrasında Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya devam edildi. Duruşmayı CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Seyit Torun ile CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de izledi.

Yolsuzluk ihbarını yapan, tutuksuz olarak yargılanan ve 27 Şubat 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman adliye bahçesinde davayı takip ederken dava kapsamında yaklaşık 19 ay cezaevinde kaldıktan sonra geçtiğimiz Eylül ayında salıverilen eski Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç de duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada mahkemeye daha önce sunulan bilirkişi raporunun iptali yönünde savcılık makamının ve Yalova Belediyesi avukatlarının talebi oldu. Bu talebe bazı sanıklar da destek verirken Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve Halit Güleç’in avukatları ise karşı çıktı. Davanın tek tutuklu sanığı konumundaki Reşat E.’nin avukatları ise müvekkilinin adli kontrol şartı ile salıverilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti sunulan bilirkişi raporunun iptaline, raporun emekli Sayıştay denetçileri tarafından yeniden hazırlanmasına karar verdi. Tutuklu sanık Reşat E.’nin tahliye talebini reddeden mahkeme duruşmayı 22 Mart 2022 tarihine erteledi. Duruşma sonrası Yalova Adliyesi önünde CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Seyit Torun gazetecilere açıklama yaptı.

“BÜYÜK BİR ADALETSİZLİK”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Yalova’nın seçilmiş Belediye Başkanı Vefa Salman’ın haksız ve hukuksuz bir şekilde görevden alındığını söyledi. “Yalova halkının iradesi gasp edildi, seçmenin iradesi gasp edildi” diyen Erkek, söz konusu suçlamaların Vefa Salman öncesine de dayandığını da vurgulayarak şunları söyledi:

“Bir usulsüzlük iddiası var ve ne ilginçtir ki bu usulsüzlük 2014’ten çok öncesine 2010’lara kadar dayanıyor. Yani önceki belediye başkanının dönemine de dayanıyor. Bir türlü tespit edilememiş. Biz şuna inanıyoruz. Önceki belediye başkanı da sayın Vefa Salman da aslında suçsuzdur. Ama bir tarafta bir operasyon, görevden almalar, tutuklamalar ama diğer tarafta aynı usulsüzlük aynı suç daha iddianame bile düzenlenmedi. Bu büyük bir adaletsizlik.”

Vefa Salman’ın işlenen suçla hiçbir ilgisinin ortaya çıktığını kaydeden Erkek, “Yani gerçek ortaya çıkmış, Vefa Salman suçsuz. Bilirkişi raporları da bunu söylüyor, dosya içeriği de bunu söylüyor. Ama maalesef yargının durumu ortada. Bakın bugün ara karar verildi. Dava 22 Mart’a ertelendi. Biz hukukçular olarak da biliyoruz bu dava daha çok uzayacak” dedi.

“GERÇEĞİN ÜSTÜNÜ HİÇBİR GÜÇ ÖRTEMEZ”

Muharrem Erkek, Salman’ın derhal görevine iade edilmesi gerektiğine de değinerek şunları söyledi:

“Bu konuda avukatları İçişleri Bakanlığı’na başvurdular. Biz Meclis’te İçişleri Bakanı’na karşı seslendik. Ama maalesef adaletle, göreviyle değil de başka şeylerle uğraşan bir İçişleri Bakanı. Cumhuriyet tarihinin belki de en basiretsiz İçişleri Bakanı ile karşı karşıyayız. Eğer adaletse, haksa, hukuksa Vefa Salman görevine iade edilmeli. Yalova halkının iradesi daha fazla gasp edilmemeli. Seçilmiş Belediye Başkanının görevi engellenmemeli. Çünkü biz biliyoruz ki uzun da sürse bu yargılamaların sonunda Yalova Belediye Başkanımız Vefa Salman beraat edecek. Suçsuz bir insanı sanık konumuna soktunuz, yargılıyorsunuz, görevden aldınız ve ortaya bir gerçek çıktı. Bakın benzer usulsüzlükler Türkiye’nin birçok yerinde, belediyesinde var. Samsun Belediyesi’nde bundan onlarca kat fazla usulsüzlük tespit edildi. Belediye başkanı görevden alındı mı, belediye başkan yardımcısına dava açıldı mı? Bu adaletsizliklerin hepsine son vereceğiz, hiç kimsenin endişesi olmasın”

“BU DAVANIN İÇİNDE DE İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU VAR”

Erkek, gazetecilerin bilirkişi raporunun yeniden istenmesine ilişkin sorusunu şöyle yanıtladı:

“Yargının baskı altında olduğunu çok iyi biliyoruz. Maalesef yargı, Türkiye’de yürütmenin tahakkümü altında. Her şeye rağmen yargı içerisinde hukuka, vicdanına göre görev yapan, hukuka uygun görev yapan yargıçlar, savcılar da tabii ki var. Bu davada da baskılar var. Bu davada da siyaset var. Bu davanın içinde de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var. Yoksa Vefa Salman niye görevinde değil? Çünkü Vefa Salman suçsuz. Son bilirkişi raporu da iki Sayıştay denetçisinin, mali uzmanın ortaya koyduğu rapor da bu gerçeği ortaya koydu. Yeniden rapor istiyorlar, istesinler. Vefa Salman’ın suçsuz olduğu ortaya çıkacak. Gerçeğin üstünü hiçbir güç örtemez.”

SEYİT TORUN: "ARTIK SUÇ İŞLERİ BAKANI OLDU”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da davanın siyasi olduğunu belirtti. Talimatla bir yargı sürecinin sürdüğünü savunan Seyit Torun, şunları söyledi:

“Burada bir hukuk katliamıyla karşı karşıyayız. Ama hak yerini bulacaktır. Ümit ediyoruz ki en kısa sürede de sayın belediye başkanımız görevine iade edilecektir. Biz de sonuna kadar takipçisiyiz. Zaten Yalova halkının vicdanında suçsuzluğu aşikar. Gittiği her yerde vatandaşlarımızın ilgisi, vatandaşlarımızın güveni, vatandaşlarımızın teveccühü ortada. Ama bu adliye salonunda maalesef hakkı teslim edilmiyor. Onu da alacağız. İçişleri Bakanı değil artık suç işleri bakanı oldu. Talimatla süreci gidiyor. Bugün orada savcının talebi de açıkça ortaya koydu. Açıkça nasıl bir müdahale olduğu da görüldü. Üzülüyoruz. Yargının geldiği bu durum üzücü. Adalet herkese lazım, adalet hepimize lazım. Ama en kısa sürede bu davanın sonuçlanacağına, sayın belediye başkanımızın da görevine iade edileceğine inanıyoruz. Tekrar İçişleri Bakanı’nı göreve davet ediyoruz. Partizanlığı bırakın. O kantarda bir gün siz de tartılacaksınız, o kantarda bir gün siz de olacaksınız.”