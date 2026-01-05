Yalova'da 3 polisin şehit olduğu IŞİD operasyonuna inceleme: İçişleri Bakanlığı, zafiyet olup olmadığının tespiti için 'müfettiş' görevlendirdi

Yalova’nın Çiftlik Köy bölgesinde 29 Aralık gecesi daha önceden tespit edilen bir adrese yönelik polis operasyonu sırasında yaşanan 6 saatlik çatışmayla ilgili gündeme gelen iddialar sonrasında İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

Bakan Ali Yerlikaya’nın onayı sonrasında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu ile Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan görevlendirilen müfettişler, sürecin tüm aşamalarını inceleyecek.

Operasyon sırasında yaşanan ve 6 IŞİD’çinin öldürüldüğü çatışmada 3 polisin şehit olmasının nedenlerini araştıracak olan müfettiş heyeti, Yalova Emniyet Müdürü Ümit Bitirik başta olmak üzere operasyonda görev alan personelin bilgisine başvuracak.

RAPOR HAZIRLANACAK

Ayrıca, operasyon öncesinde ve sırasında yaşanan gelişmelerle ilgili belgelerde inceleme yapacak olan müfettişler araştırma raporu hazırlayıp bakanlığa sunacak. Ön inceleme sırasında müfettişlerin, sürecin gidişatına göre kimi personeli görevden uzaklaştırma işlemi yapması gerekecek.

T24'ün özel haberine göre; müfettişlerin yapacağı ön incelemede zafiyet ve ihmal bulgularına ulaşılması halinde İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istenecek. Ve ikinci aşamaya geçilecek.

Soruşturma izni sonrasında hazırlanacak raporun Yalova Adliyesi’ne gönderilerek süreçte ihmali bulunanlarla ilgili adli soruşturma başlatılması gündeme gelecek.