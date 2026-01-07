Yalova'da SGK avukatına silahlı saldırı: İstanbul Barosu'ndan jet tepki

Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binasında meydana gelen silahlı saldırıda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avukatı Zekeriya Polat hayatını kaybetti.

İSTANBUL BAROSU: SAVUNMA MAKAMINA VE HUKUK DÜZENİNE AĞIR BİR SALDIRI

Olayın ardından İstanbul Barosu da yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Silivri yerleşkesinde Baro Yönetim Kurulu olarak yargılandığımız davanın duruşması sırasında öğrendiğimiz üzere, Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binasında görevini ifa eden meslektaşımız Av. Zekeriya Polat, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmiştir. Bu saldırı, hepimizi derin bir sarsıntı ve öfkeyle yüz yüze bırakmıştır. Maluliyet reddi gibi bir idari işlem ve buna ilişkin yargı süreci gerekçe gösterilerek, mesleki faaliyeti nedeniyle bir avukatın çalışma yeri olan kamu kurumunda hedef alınması; yalnızca bireysel bir şiddet eylemi değil, savunma makamına ve hukuk düzenine yönelmiş ağır bir saldırıdır. Hukukun çözüm üretmek üzere var olduğu bir alanda, şiddetin bir yol haline gelmesi kabul edilemezdir." denildi.

"MESLEKTAŞIMIZ AV. ZEKERİYA POLAT'IN ÖLDÜRÜLMESİ, MÜNFERİT BİR OLAY OLARAK GEÇİŞTİRİLEMEZ"

Açıklamanın devamında ise şu görüşlere yer verildi:

"Bu cinayet, uzun süredir avukatları hedef gösteren, mesleğin saygınlığını aşındıran ve savunmayı itibarsızlaştıran söylemlerin nasıl bir zemine yol açtığını acı biçimde ortaya koymuştur. Avukatlar; karar verici değil, yargı yetkisini kullanan değil, yurttaş ile devlet arasındaki güç dengesini hukuk yoluyla kuran savunma aktörleridir. Savunmayı hedef alan, savunmayı korumayan her yaklaşım, doğrudan hukuk devletini zayıflatır.

Türkiye'nin de taraf olduğu Avukatlık Mesleğinin Korunmasına ilişkin uluslararası sözleşmeler ve ilkeler, avukatların mesleki faaliyetleri nedeniyle tehdit edilmemesini, baskı altına alınmamasını ve hedef haline getirilmemesini açıkça güvence altına almaktadır. Bu yükümlülükler, yalnızca kâğıt üzerinde değil, siyasal dilde, idari pratikte ve toplumsal iklimde de hayata geçirilmelidir. Bu vahim olayla Avukatlık Mesleğinin Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin de vakit kaybedilmeden imzalanmasının önemi ortaya çıkmıştır. Meslektaşımız Av. Zekeriya Polat'ın öldürülmesi, münferit bir olay olarak geçiştirilemez.

Bu saldırının tüm yönleriyle ve etkin biçimde soruşturulması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi kadar; avukatları hedef gösteren dil ve politikaların da sorgulanması zorunludur. Görevini ifa ettiği sırada katledilen meslektaşımız Av. Zekeriya Polat'ı saygı ve rahmetle anıyor; ailesine, yakınlarına ve tüm hukuk camiasına başsağlığı diliyoruz. İstanbul Barosu olarak, savunmayı değersizleştiren her yaklaşımın karşısında durmaya; avukatların yaşam hakkını, mesleki bağımsızlığını ve onurunu koruma sorumluluğumuzu kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”