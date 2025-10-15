Yalova İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki operasyonda yeni gelişme!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.10.2025 15:31:00
DHA
Yalova İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonu kapsamında aranan şüpheli G.D.'nin de polis ekiplerince yakalandığı ve soruşturmada gözaltı sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne yönelik 'rüşvet', 'irtikap', 'resmi belgede sahtecilik', 'görevi kötüye kullanma' suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

İl Göç İdaresi Müdürü S.S.C.'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Adresinde bulunmayan G.D.’nin yakalanması için ise, çalışma başlatıldı. Soruşturmanın ayrıntıları da ortaya çıkarken, G.D'nin de polis tarafından yakalanmasıyla toplam 9 kişi gözaltına alındı.

Buna göre, İl Göç İdaresi Müdürü S.S.C., müdürlük çalışanları E.K. ve M.A., tercümanlar A.N. ve Y.G., iş takipçisi Q.G., emlakçı S.S.Y. ile esnaf A.B.J.B. ve G.D.'nin, yabancı uyrukluların uluslararası koruma başvurularını oyaladıkları öne sürüldü.

Soruşturmada, yabancı uyruklu kadınlara ulaşarak görüşme talep ettikleri ve işlemlerini yavaşlatan İl Göç İdaresi Müdürlüğü çalışanlarının, işlem yaptıranlarla hesap hareketlerinin bulunduğu, ayrıca kurumla ilişkili tercümanların başvuruları hızlandırmak için müracaatçılarla para talep ettikleri iddia edildi.

VALİLİK: "GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR"

Yalova Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, gözaltına alınan İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelinin görevlerinden uzaklaştırıldığı belirtilerek, "İl Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda ilimizde  ‘rüşvet’, ‘irtikap’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Kamu görevlilerine isnat edilen iddiaların doğrudan görevleri ile ilişkili olma ihtimali gözetilerek, soruşturmanın salahiyeti açışından ilgili kamu görevlilerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 137 ve devamı maddeleri uyarınca görevden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir" denildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan İl Göç İdaresi Müdürü S.S.C. ile 8 şüphelinin sorgulamasını devam ediyor. İfadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edilecek.

