Yayınlanma: 24.08.2023 - 11:12

Güncelleme: 24.08.2023 - 11:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 24 Ağustos gece yarısı yayımlanan atama kararıyla; 491 ismin görev yerleri değiştirildi, 255 kaymakamın ataması yapıldı. Atamalar arasında kamuoyunda gündeme gelmiş isimler de yer aldı. Peki, Ertuğ Şevket Aksoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Kocaeli Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy'un önceki görevleri neler?

ERTUĞ ŞEVKET AKSOY KİMDİR?

Ertuğ Şevket Aksoy, 1964 yılında Mersin’in Gülnar İlçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini İzmir’de tamamladı. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.

Ertuğ Şevket Aksoy, Yedek Subay görevini müteakiben 1989 yılında Muğla Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Bilecik-Yenipazar, Van-Gürpınar Kaymakamlığı, Bingöl Vali Yardımcılığı, Trabzon-Arsin Kaymakamlığı ve Aksaray Hukuk İşleri Müdürlüğü görevinde bulundu. 2006 Yılında Uşak Vali Yardımcılığı,2011 Yılında Karabük Vali Yardımcılığı,Mülki İdare Amiri görevlerinde bulundu. 2013 Temmuz ayı Kaymakamlar ve Vali Yardımcıları Kararnamesiyle Batman Vali Yardımcılığına atandı.Bu dönemde 11.09.2016 ve 31.03.2019 tarihleri arasında Batman Belediye Başkan vekilliği görevinde bulundu.

2019 Ağustos ayı Kaymakamlar ve Vali Yardımcıları Kararnamesiyle Marmaris Kaymakamlığına atandı. Ertuğ Şevket Aksoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 24 Ağustos 2023'te yayımlanan atama kararıyla Kocaeli Vali Yardımcılığına atandı.

ERTUĞ ŞEVKET AKSOY EVLİ Mİ?

Evli ve 2 çocuk babası olup,iyi derecede İngilizce bilmektedir