Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız kimdir? Kaymakam Musa Ayyıldız kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 24.08.2023 - 14:40

Güncelleme: 24.08.2023 - 14:40

Varto’da iki yıldan beridir görev yapan Kaymakam Mehmet Güder, son kaymakamlar kararnamesi ile Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişliğine atandı. Kaymakam Mehmet Güder’in yerine ise kararname ile Mersin’in Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız atandı.



MUSA AYYILDIZ KİMDİR?



Musa Ayyıldız, Elazığ/Kovancılar'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kovancılar'da tamamladı. Lisans öğrenimini ise Bursa Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde 2013 yılında tamamladı.

2015-2019 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçiliği görevinde bulundu. Çankırı Kaymakam Adayı olarak 2019 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Bolu/Gerede ve Ankara/Kalecik İlçelerinde refiklik stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Bolu/Yeniçağ'a, Karabük/Ovacık, Ankara/Bala, Ankara/Çamlıdere ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık Kursunu Üstün Başarı ile bitirdi. Karpuzlu Kaymakamı olarak görev yaptıktan sonra; 11.08.2022 tarih ve 2022/392 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile "Gülnar Kaymamlığı" görevine atandı ve 27.08.2022 tarihinde göreve başladı.



