'Sahte para' operasyonu: Binlerce lira ele geçirildi!
Adıyaman'da düzenlenen operasyonda piyasaya sahte para sürmeye çalışan 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, 19 bin 700 TL sahte para ele geçirildi.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elinde sahte para bulunan kişilerin, bunları piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.
Çalışma başlatan polis, kimliğini belirlediği 5 şüphelinin kafede buluştuklarını tespit etti. Ekipler, operasyon düzenledikleri kafede şüpheliler B.T., A.B., C.C., Y.U. ve F.S.'yi gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLAR VAR!
Şüphelilerin üstlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 99'u 100'lük, 49'u 200'lük banknot olmak üzere 19 bin 700 TL sahte para ele geçirildi.
Paralara el koyan ekiplerin gözaltına aldığı ve çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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