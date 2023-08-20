Yalova'da 3 gün önce kaybolan Mehtap öğretmen aranıyor
Yalova'nın Armutlu ilçesindeki yazlık evine gelen 42 yaşındaki öğretmen Mehtap Dede’den 3 gündür haber alınamıyor. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Dede için arama çalışma başlatıldı.
Yalova’nın Armutlu ilçesindeki yazlık evine tatil için gelen öğretmen Mehtap Dede’den 17 Ağustos’tan bu yana haber alamayan ailesi, durumu polis ve jandarmaya bildirdi.
Dede’nin son olarak Armutlu ilçe merkezinde görüldüğü belirlenirken jandarma, polis, AFAD ve sivil arama kurtarma ekipleri arama çalışması başlattı.
Ekipler, denizde ve bölgedeki ormanda arama çalışmalarını sürdürüyor.
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