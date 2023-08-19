Eğitim sendikaları, ücretli ve sözleşmeli öğretmenlerin sorunlarını anlattı: Statü değişik sonuç aynı

Yayınlanma: 19.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.08.2023 - 03:00

Giderek derinleşen ekonomik kriz ortamında atama bekleyen ücretli öğretmenlerin ve kadro bekleyen sözleşmeli öğretmenlerin de sorunları arttı. Öğretmenler, “Büyükşehirlerde çalışma şansımız kalmadı” ve “Eşit hak ve iş güvencesi istiyoruz” ifadeleriyle sıkıntılarını gündeme getirdi.

Eğitim-İş Başkanı Kadem Özbay ve Eğitim-Sen Başkanı Nejla Kurul, ücretli ve sözleşmeli öğretmenlerin yaşadığı zorluklara ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmede bulundu.

(Kadem Özbay)

‘KEPÇEYLE ALIYORLAR’

Ücretli öğretmenlere seyyanen zam uygulanmadığını söyleyen Özbay, “Maaşı tatlı kaşığıyla bile vermeyip kepçeyle, kazanla alıyorlar” dedi. Özbay, “Asgari ücretin de altında maaşla, mevsimlik işçi gibi, ücretli köle olarak çalıştırılıyorlar. Okullarda öğretmen ihtiyacı olduğu için her yıl 100 bine yakın ücretli öğretmenin emeği sömürülmeye devam ediyor” diye konuştu.

Özbay, ücretli öğretmenlerin maaşlarının yasa dışı bir şekilde düşük olduğunu söyleyerek “Devlet herhangi bir yerde asgari ücretin altında işçi çalıştırıldığını tespit etse orayı kapatır. Ancak kendisi suç işleyebiliyor” ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.

Özbay, özellikle büyükşehirlerde yaşanan kira sorununa dikkat çekerek “Kadrolu öğretmenler bile başka yerlere gitmeye çalışıyor. Devlet, büyükşehirler ve sahil kesiminde yakın zamanda çalışacak kadrolu öğretmen bile bulamayacak. Öğretmenler, küçük şehirlerde, sebzelerini bahçelerinde yetiştirip giderlerinden kısmanın hayalini kuruyor” dedi.

(Nejla Kurul)

‘AÇLIK SINIRINDALAR’

Eğitim-Sen Başkanı Nejla Kurul ise “Eğitim sisteminin en ciddi sorunlarından birisi ‘Güvenceli iş, güvenceli gelecek’ yaklaşımından vazgeçilmiş olunması. Siyasal iktidar öğretmenlere ‘nöbetleşe yoksulluk’ yaşatıyor ve öğretmenler giderek ayrıştırılıyor” dedi.

Okullar açıldığında öğrencilerin 6 ayrı öğretmenle, yani ücretli, sözleşmeli, kadrolu, uzman ve başöğretmenle karşılaşacaklarını anımsatan Kurul, “Eğitim sisteminde maaş dengesi bozuldu, tüm öğretmenler yoksulluk sınırının altında maaş alıyor. Sözleşmeli öğretmenler, güvencesizlik tehdidi altında sürekli aba altından sopa gösterilerek edilgenleştiriliyor” diye konuştu.

Kurul, şunları kaydetti:

“Ücretli öğretmenlerin sorunu çok ciddi çünkü maaşlarını ders başına alıyorlar. Ders saati ücreti ise brüt 71 lira. Ücretli öğretmen haftada 36 saat ders verse 4 hafta çalıştığında asgari ücrete yakın bir maaş alıyor. Açlık sınırı 10 bin 360 TL ve ücretli öğretmenler açlık sınırında çalıştırılıyor. Bunun hem ücretli öğretmenler hem de sefalet koşulları altında okuttuğu öğrencileri için çok büyük bir adaletsizlik olduğu aşikârdır.”