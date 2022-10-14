Arnavutköy’ün La Casa De Papel maskeli hırsızları yakalandı: Yeni görüntüler ortaya çıktı
Arnavutköy’de 'La Casa Da Papel' maskesi takarak ellerinde demir kesme makasıyla sokakta dolaşan hırsızlar yakalandı. Maskeli hırsızların daha önce hırsızlık yaptıkları sokakta yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde bulunan bir sokağa dadanan "La Casa Da Papel" maskeli hırsızlar mahalle sakinlerinin adeta korkulu rüyası haline gelmiş, gece saatlerinde mahalleye gelen ellerinde demir kesme makası ve maskeler ile rahat şekilde dolaşan hırsızlar cep telefonu kamerası ile görüntülenmişti.
Mahalleli geç saatlere kadar sokakta nöbet tutarak kendilerini korumaya çalışırken, İstanbul Emniyeti hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, sokak içerisindeki işyerlerinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İnceleme sonucunda kimlikleri tespit edilen T.A. (28) ve B.C.K. (27) isimli maskeli hırsızlar, yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan araştırmalarda şüphelilerden T.A. isimli şahsın 35, B.C.K. isimli şahsın ise 26 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin aynı bölgede ”Evden Hırsızlık” ve “İşyerinden Hırsızlık” suçuna karıştıkları belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Maskeli hırsızların başka bir görüntüsü daha ortaya çıktı. Şahısların ellerinde demir kesme makası ve yüzlerinde maskelerle sokakta gezdiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahısların gece saatlerinde sokakta gezdiği görüldü.
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