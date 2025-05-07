Yalova'da çöp evde yangın faciası... Yaşlı çift öldü, oğulları ağır yaralandı!
Çınarcık ilçesinde çöp eve dönmüş bir apartman dairesinde çıkan yangında Hande Savaştan ve Ali Savaştan hayatını kaybetti. Çiftin oğulları Cengizhan Savaştan ise, ağır yaralandı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Poyraz Caddesi'nde bulunan Metaş 1 Apartmanı 3. katındaki dairede, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.
Yangına müdahale için gelen itfaiye ekipleri ise, gördükleri manzara karşısında şok oldu. Ekipler, çöp eve dönen daireye müdahalede zorlandı. Elektrik tellerinin merdivenli araca engel olması nedeniyle evde mahsur kalan Hande Savaştan'ı (53) çıkarmak için atlama yatağı açıldı. Atlama yatağına pencereden düşen kadın daha sonra Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, yangına müdahale ederek söndüren ekipler salonda Hande Savaştan'ın eşi Ali Savaştan'ı (73) ölü şekilde buldu. Banyoda ise çiftin çocukları Cengizhan Savaştan (26) ağır yaralı olarak bulundu.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra durumu ağırlaşan hasta Bursa'ya sevk edildi. Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.
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