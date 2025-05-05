Balıkesir'de kereste deposunda yangın!

Yayınlanma: 05.05.2025 - 17:41

Güncelleme: 05.05.2025 - 17:41

Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Altınova Mahallesi girişinde bulunan bir kereste deposunda yangın çıktı.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü.

Yangına Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’nin yanı sıra Edremit, Burhaniye ve Gömeç’ten de takviye güç olarak gelen itfaiye arasözlerle müdahale edildi.

11 arasöz ve yaklaşık 50 kişilik itfaiye ekiplerine yurttaşlar da destek verdi. Kereste imalathanesinin de zarar gördüğü yangın, yaklaşık 3 saatlik süren müdahalenin ardından, alevler kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangınla ilgili soruşturma sürüyor.