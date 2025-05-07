Yazar Süha Oğuzertem çıkan yangında hayatını kaybetti

Yayınlanma: 07.05.2025 - 01:07

Güncelleme: 07.05.2025 - 01:07

Yangın, saat 19.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Zühtüpaşa Mahallesi Aktepe Sokak'ta bulunan 10 katlı binanın 1'inci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, binadan duman çıktığını görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında evde yalnız yaşadığı öğrenilen 65 yaşındaki eleştiri yazarı Süha Oğuzertem dumandan etkilenmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Oğuzertem yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası yangının çıktığı daire kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

'DUYDUĞUMUZ KADARI İLE CEP TELEFONU VEYA ŞARJ ALETİNDEN ÇIKMIŞ'

Bina sakinlerinden Banu Atilla, "Arka apartmandaki komşularımızın yangın var demesi ile hepimiz fırladık. Arka tarafa geçtiğimizde komşumuz camdaydı, yanmıştı zaten dumanlar çıkıyordu evden. O sırada tekrar bir duman geldi. Benim tahmin ettiğim o anda can verdi. Ondan sonra hiç hareket ettiğini görmedik. Zaten onun öncesinde de itfaiyeye haber vermiştik. İtfaiye ve ambulans çok hızlı geldi. Bütün komşularımız dışarı çıkarıldı. İtfaiye hem içerden hem dışarıdan müdahale etti. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Ardından cenazeyi çıkardılar. Yangın, bizim söylenti olarak duyduğumuz cep telefonu veya şarj aleti gibi bir şeyden çıkmış salonda. Bildiğimiz o, çok resmi bir şey elimizde yok tabii" şeklinde konuştu.

SÜHA OĞUZERTEM KİMDİR?

Kadıköy'de çıkan yangında ağır yaralanmasının ardından hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybeden Süha Oğuzertem'in Indiana Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nden yüksek lisans ve doktor derecelerini aldı. 1998-2007 Yıllarında Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'nün yüksek lisans ve doktora programlarında dersler verdi. 2008-2015 yıllarında ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nde çalıştı. Bir süre Yüksek Lisans Programı ile Türk Dili Birimi'nin direktörlüğünü üstlendiği öğrenildi.(DHA)